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Espreso.tvСпортАмериканского тяжеловеса лишили гонорара за нокаут на 45-й секунде

Американского тяжеловеса лишили гонорара за нокаут на 45-й секунде


фото: BoxingScene
Американскому тяжеловесу Алексу Флоресу приостановили выплату гонорара за бой против кубинца Луиса Ортиса, которому он проиграл нокаутом на 45-й секунде

Об этом сообщает vRINGe.com .

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) намерена провести расследование, потому, что падение Флореса на 45-й секунде боя против Ортиса выглядит подозрительным. По этой причине выплата гонорара американскому тяжеловесу приостановлена.

Отмечается, что Флореса обвиняют в том, что он искал повода быстрее сдаться в бою, чтобы избежать избиения со стороны Ортиса.

41-летний Луис Ортис в 2015 - 2016 годах владел титулом временного чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации). В 2018 и 2019 году он дважды уступил в поединках за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтей Уайлдер из США.

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