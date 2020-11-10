Американского тяжеловеса лишили гонорара за нокаут на 45-й секунде

10 ноября, 2020, 10:39

Американскому тяжеловесу Алексу Флоресу приостановили выплату гонорара за бой против кубинца Луиса Ортиса, которому он проиграл нокаутом на 45-й секунде

Об этом сообщает vRINGe.com .

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) намерена провести расследование, потому, что падение Флореса на 45-й секунде боя против Ортиса выглядит подозрительным. По этой причине выплата гонорара американскому тяжеловесу приостановлена.

Отмечается, что Флореса обвиняют в том, что он искал повода быстрее сдаться в бою, чтобы избежать избиения со стороны Ортиса.

41-летний Луис Ортис в 2015 - 2016 годах владел титулом временного чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации). В 2018 и 2019 году он дважды уступил в поединках за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтей Уайлдер из США.

24 ноября 2019 года американский боксер Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинца Луиса Ортиса и защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

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