За месяц количество больных COVID-19 выросло на 80% - Национальная служба здоровья

9 ноября, 2020, 17:20

За октябрь на госпитализацию в связи с COVID-19 отправили более 51 тыс. пациентов, что на 80% больше, чем в сентябре

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

"За последние месяцы уровень заболеваемости COVID-19 существенно возрос. В течение октября выявлено более 180 тыс. новых случаев, что вдвое больше, чем в сентябре. Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в октябре по сравнению с сентябрем выросло на почти 80% . В октябре госпитализировали 51 082 пациента", - говорится в сообщении.

По данным НСЗУ, из общего количества пациентов в октябре 55% были подключены к источнику кислорода; 9,5 тыс. лечились в отделении интенсивной терапии а более 4 тыс. пациентов были подключены к аппарату ИВЛ.

Как отметили в Национальной службе здоровья, доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной и составляет около 17%.

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