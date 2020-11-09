Из-за импорта российских книг АМКУ признал дискредитационными призывы "Библиотеки Є" о прекращении сотрудничества с Yakaboo

9 ноября, 2020, 12:39

Антимонопольный комитет Украины признал дискредитационными призывы "Библиотеки Є" и "Издательства Моя книжная полка" о прекращении сотрудничества с Yakaboo из-за продажи ввезенных из России изданий

Об этом сообщила пресс-служба Северного межобластного территориального отделения АМКУ.

Согласно сообщению, "Библиотеке Є" и "Издательству Моя книжная полка" АМКУ рекомендовал воздержаться от совершения действий, которые могут оказать негативное влияние на конкуренцию, касающиеся дискредитации Yakaboo и склонение других участников рынка к его бойкоту.

По информации пресс-службы, АМКУ получил заявление компании "Якаб Трейд", которая является крупнейшим книжным интернет-оператором Украины. В заявлении компания отметила, что основательница и руководитель "Издательства Моя книжная полка" Наталья Моспан на своей странице в Facebook опубликовала сообщение, в котором написала что Yakaboo является "послом русской культурной экспансии в Украине" и ввозит книги из Российской Федерации. Кроме того, Моспан сообщила, что прекращает сотрудничество с Yakaboo и призвала других участников книжного рынка следовать ее примеру.

В АМКУ отметили, что эта публикация стала толчком к действиям других участников книжного рынка. В частности, свою позицию по затронутому Моспан вопрос, опубликовала "Книжный магазин Є" в Facebook, в которой, ссылаясь на сообщение Моспан, отметила, что "отныне главным каналом продвижения российской книги является крупнейший интернет-магазин Украины", а также призвал украинских издателей "отмежеваться и занять четкую позицию несотрудничества с каналами продвижения книжного "русского мира" в Украине ". Свою публикацию "Книжный магазин Є" удалил в июле 2020 года.

При этом в АМКУ объяснили, что по закону Украины "Об издательском деле", издательская продукция, имеющая происхождения или изготовлена или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, может быть ввезена в Украину и реализована на ее территории при наличии соответствующего разрешения.

Yakaboo в свою очередь также опубликовало опровержение в Facebook, в котором сообщило, что портфель изданий украинских издателей, а в ассортименте интернет-магазина представлены издания 71 разных языках, а также то, что в первую очередь продвигает украинские книги. Кроме того, в Yakaboo отметили, что все импортируемые из РФ издания получили разрешение Государственного комитета телевидения и радиовещания, что является необходимым условием для их продажи в Украине.

Итак, сделали вывод в АМКУ, импортируемые "Якаб Трейд" российские книжные издания не являются запрещенными к обращению в Украине.

Кроме того, отделение установило, что выбранный "магазина является" и руководителем "Издательства Моя книжная полка" способ предоставления информации в Facebook о деятельности "Якаб Трейд" является дискредитационная и таким, что вредит деловой репутации.

Таким образом, АМКУ предоставил "Библиотеки Є" и "Издательству Моя книжная полка" обязательные к рассмотрению рекомендации по устранению причин нарушения и условий, ему способствуют, в частности, "воздержаться от действий, относительно распространения любых ложных, неточных или неполных сведений, имеющих дискредитирующий характер и могут нанести вред деловой репутации "Якаб Трейд". Также ведомство запретило склонять к бойкоту "Якаб Трейд" и побуждать других к отказу от сотрудничества с компанией.

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