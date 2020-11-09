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Espreso.tvОбществоВирус повредил итоговый протокол выборов в Одесский облсовет, - ТИК

Вирус повредил итоговый протокол выборов в Одесский облсовет, - ТИК


фото: Думская
Одесская областная ТИК не смогла объявить результаты голосования на выборах депутатов облсовета, поскольку в компьютер, где хранился протокол голосования, попал вирус

Об этом сообщает Общественное .

В комиссии обещали объявили результаты и новый состав Одесского областного совета примерно в 19:00 8 ноября. Впрочем в 18:46 члены ТИК сообщили, что протокол придется переделать: к компьютеру будто попал вирус, который уничтожил документ.

По словам представителей Одесской областной ТИК, через этот вирус компьютер вроде выдает ошибку, из-за чего невозможно окончательно подсчитать результаты голосования. После этого все члены комиссии единогласно поддержали предложение перенести заседание на утро 9 ноября. Протокол планируют переработать на другом компьютере.

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