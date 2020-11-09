В ВОЗ заявили, что ожидают улучшения ситуации с пандемией до марта
9 ноября, 2020, 22:56
Причиной "перелома" в ВОЗ назвали изобретение вакцины от коронавируса
Об этом заявил советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард, передает РБК-Украина.
Эйлвард отметил, что к марту ситуация может измениться в лучшую сторону "благодаря исключительной работе во всем мире".
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"К тому времени у нас уже будут не только средства защиты в достаточном количестве, но также и вакцины", - отметил Эйлвард.
В то же время, в ВОЗ рассчитывают на появление средств для самостоятельного тестирования на коронавирус.
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