В США зафиксировали десятимиллионный случай COVID-19

9 ноября, 2020, 22:34

9 ноября в Соединенных Штатах зафиксировали десятимиллионного пациента с коронавирусом

Об этом свидетельствует статистика на сайте университета Джона Хопкинса.

По данным университета, количество инфицированных в США на данный момент составляет 10 млн 23 тыс. 276, из них 237 тыс. 742 умерли, более 3 млн выздоровели.

США занимают первое место в мире по количеству зараженных COVID-19, на втором - Индия (8,5 млн), на третьем - Бразилия (5,6 млн).

Россия в рейтинге университета занимает пятое место (1,7 млн)

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