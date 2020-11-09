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Espreso.tvМирВ России военные убили медведицу и медвежонка, которые залезли на подводную лодку

В России военные убили медведицу и медвежонка, которые залезли на подводную лодку

В городе Вилючинске на российской Камчатке военные застрелили медведицу и медвежонка, которые забрались на палубу атомной подводной лодки

Об этом сообщает ТАСС.

"Животные вплавь преодолели бухту и забрались на субмарину", - отмечается в сообщении.

Подводная лодка, как уточнила пресс-служба флота РФ, стоял в пирсовой зоне. Медведицу к этому несколько дней подряд видели вблизи зоны охраняемой. Она якобы агрессивно реагировала на людей.

Вероятно речь идет о атомный ракетный подводный лодка К-44 "Рязань" проекта 667 БДР "Кальмар", пишут в российских соцсетях.

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