В России военные убили медведицу и медвежонка, которые залезли на подводную лодку
9 ноября, 2020, 07:54
В городе Вилючинске на российской Камчатке военные застрелили медведицу и медвежонка, которые забрались на палубу атомной подводной лодки
Об этом сообщает ТАСС.
"Животные вплавь преодолели бухту и забрались на субмарину", - отмечается в сообщении.
Подводная лодка, как уточнила пресс-служба флота РФ, стоял в пирсовой зоне. Медведицу к этому несколько дней подряд видели вблизи зоны охраняемой. Она якобы агрессивно реагировала на людей.
Вероятно речь идет о атомный ракетный подводный лодка К-44 "Рязань" проекта 667 БДР "Кальмар", пишут в российских соцсетях.
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