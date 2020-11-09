В России солдат убил трех человек на аэродроме

9 ноября, 2020, 10:25

На базе ВВС неподалеку российского города Воронежа солдат расстрелял трех человек на аэродроме

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным журналистов, рядовой поссорился с майором, который осуществлял проверку, забрал у него пистолет и выстрелил. Впоследствии он открыл огонь у водителя-срочника и еще одного солдата.

Солдат 2000 года рождения после совершения преступления скрылся в неизвестном направлении.

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