 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ России солдат убил трех человек на аэродроме

В России солдат убил трех человек на аэродроме


фото: rbc
На базе ВВС неподалеку российского города Воронежа солдат расстрелял трех человек на аэродроме

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным журналистов, рядовой поссорился с майором, который осуществлял проверку, забрал у него пистолет и выстрелил. Впоследствии он открыл огонь у водителя-срочника и еще одного солдата.

Солдат 2000 года рождения после совершения преступления скрылся в неизвестном направлении.

Читайте также: В России военные убили медведицу и медвежонка, которые залезли на подводную лодку

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 ноября, 2020 понедельник

8 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

9 ноября, 2020 понедельник

8 ноября, 2020 воскресенье

7 ноября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать