В районе ООС возобновят работу всех КПВВ
Об этом сообщает штаб ООС.
Работу КПВВ восстанавливают в соответствии с решением командующего Объединенных сил.
"На территории Донецкой области через КПВВ" Гнутово "," Новотроицкое "," Марьинка "," Майорское ", а на Луганщине - через КПВВ" Станица Луганская "и вновь контрольные пункты въезда-выезда" Счастье "и" Золотое ", - уточнили в штабе.
Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 18:00.
При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенного разметки.
Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома" или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины №392 от 20 мая 2020 года.
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