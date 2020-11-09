В районе ООС возобновят работу всех КПВВ

9 ноября, 2020, 12:51

Во всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения восстановят с 10 ноября

Об этом сообщает штаб ООС.

Работу КПВВ восстанавливают в соответствии с решением командующего Объединенных сил.

"На территории Донецкой области через КПВВ" Гнутово "," Новотроицкое "," Марьинка "," Майорское ", а на Луганщине - через КПВВ" Станица Луганская "и вновь контрольные пункты въезда-выезда" Счастье "и" Золотое ", - уточнили в штабе.

Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 18:00.

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенного разметки.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома" или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины №392 от 20 мая 2020 года.

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