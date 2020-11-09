В НАТО заявили, что рассматривают предоставление Украине помощи в борьбе с COVID-19

9 ноября, 2020, 22:05

НАТО рассматривает вопрос предоставления поддержки Украины в борьбе с эпидемией коронавируса

Об этом заявила заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии Кармен Ромеро на Львовском форуме 2020, передает "Укринформ".

По словам Ромеро, с конца октября помощь от НАТО уже получили в частности Албания, Чехия, Черногория, Северная Македония, Молдова и Тунис. Теперь Альянс рассматривает предоставление помощи Украине и Боснии и Герцеговине.

Ромеро отметила, что НАТО оказывает поддержку путем доставки критически важной помощи, транспортировки медперсонала и медицинских средств, создания госпиталей и тому подобного.

Заместитель помощника генсека НАТО уточнила, что готовиться ко второй волне пандемии начали еще в июне с разработки плана помощи странам-партнерам и создания запасов необходимых материалов и оборудования. Так, аппараты искусственной вентиляции легких предоставили США и Венгрия, защитные материалы - Германия, из разных стран поступает финансовая поддержка.

Напомним, правительство ОАЭ безвозмездно передал Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов на COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb