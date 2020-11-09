В Минских договоренностях надо изменить очередность действий, - Кравчук дал интервью ТАСС

9 ноября, 2020, 09:31

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук дал интервью российскому изданию, он рассказал о шагах "Плана действий на Донбассе"

Об этом Кравчук сказал в интервью российскому изданию ТАСС, передает 24 канал.

Рада планирует принять закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе, однако закреплять особый статус региона в Конституции не будет. По словам лидера украинской делегации в ТКГ, это невозможно, пока на оккупированной территории находятся незаконные вооруженные формирования.

"В Конституции не может быть прописано местное самоуправление для определенной территории с незаконными формированиями. Тогда это уже федеративное государство с невиданной ранее в мире формой существования", - подчеркнул Кравчук.

Чтобы предоставить Донбассу особый статус, сначала необходимо восстановить контроль на территории. Украина проведет местные выборы на Донбассе только тогда, когда полностью контролировать территорию.

"Верховная Рада подготовит такой специальный закон о выборах. Я не исключаю, что он может предусматривать не обязательно пропорциональную систему партий. Может, это будет мажоритарная система", - сказал Кравчук.

В то же время закон об амнистии парламент примет исключительно после выборов. Для того, чтобы определить людей, которые подпадают под амнистию могут создай специальная комиссия, в которую войдут представители местной власти.

По словам Кравчука, в минских договоренностях необходимо изменить очередность действий. В частности речь идет о выборах в Донбассе и восстановления контроля на границе с Россией. Это предусмотрено в "Плане действий по Донбасса".

"Я приложу все усилия, чтобы убедить своих искать новые форматы в международном сообществе, и мы будем их искать, потому что для нас мир - главное", - отметил политик.

5 ноября Кравчук передал "План действий по Донбассу" представителям ОБСЕ. Далее его дадут на рассмотрение России и другим участникам ТКГ. Лидер украинской делегации надеется, что до 10 ноября ОБСЕ уже подготовит документ.

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