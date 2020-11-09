В Киеве разоблачили "замаскированное" развлекательное заведение, тайно работавшее ночью в нарушение карантина

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Клиенты могли попасть внутрь только после бронирования столика в телефонном разговоре с администратором. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения", - говорится в сообщении.

Работники территориального управления полиции обнаружили на улице Саксаганского развлекательное заведение, работавшее нарушая карантинноетребование о запрете принимать клиентов после двадцати двух часов.

Как сообщил начальник Голосеевского управления полиции Владислав Ищенко, клиент проходил в помещение только после бронирования столика через администратора заведения.

"Несмотря на то, что дверь развлекательного учреждения была закрыта, мы с привлечением дополнительных сил спецназа провели неотложный обыск. По состоянию на 22:30 там находились работники и клиенты. Во время следственных действий мы обнаружили и изъяли доказательства, подтверждающие работу заведения в запрещенное время, а именно чеки, документацию, видео с камер наблюдения и деньги", - сказал Ищенко.

Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.