В Киеве легковушка вылетела на обочину и перевернулась, погибла женщина
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, водитель Chevrolet Bolt двигался в сторону Вишгорода и по неизвестным причинам вылетел на обочину, где сбил женщину. От удара автомобиль несколько раз перевернулся вместе с ней под колесами.
Вследствие такой крушения, женщина получила травмы несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место трагедии, только констатировали смерть.
По предварительным данным, водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его госпитализировали.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и инспекция по личному составу.
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