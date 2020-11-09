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Espreso.tvОбществоВ Киеве легковушка вылетела на обочину и перевернулась, погибла женщина

В Киеве легковушка вылетела на обочину и перевернулась, погибла женщина

В Оболонском районе столицы произошло ДТП с опрокидыванием, в результате которого погибла женщина

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, водитель Chevrolet Bolt двигался в сторону Вишгорода и по неизвестным причинам вылетел на обочину, где сбил женщину. От удара автомобиль несколько раз перевернулся вместе с ней под колесами.

Вследствие такой крушения, женщина получила травмы несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место трагедии, только констатировали смерть.

По предварительным данным, водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его госпитализировали.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и инспекция по личному составу.

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