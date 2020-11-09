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Espreso.tvОбществоВ Киеве горело общежитие НАУ

В Киеве горело общежитие НАУ

В ночь на 9 ноября в Киеве горело общежитие Национального авиационного университета

Об этом говорится всообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Звонок о пожаре в общежитии на ул. Гарматная, 53 поступил в 2:43. На месте установили, что пожар произошел на 1 этаже в бытовом помещении.

"В 3:05 пожар был локализован, и в 03:10 ликвидирован. Во время тушения пожара с верхних этажей здания спасатели эвакуировали 120 человек", - говорится в сообщении.

Огонь повредил стол, стул, бытовые вещи, оконную раму, а также закопчены стены и потолок. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

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