Украина в январе-октябре потеряла почти 10% внешней торговли

9 ноября, 2020, 13:07

Объем внешнего товарооборота Украины в январе-октябре 2020 года сократился на 9% и составил $ 82,7 млрд

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы.

Так, в январе-октябре 2020 году объем внешнего товарооборота сократился на 9% и составил $ 82,7 млрд. Объем экспорта при этом составил $ 39,7 млрд, что на 5% меньше аналогичного периода прошлого года. Импорт сократился на 12% и составил $ 43 млрд. Отрицательное сальдо составило $ 3,3 млрд.

За указанный период Украина больше импортировала зерновые культуры - на $ 7,6 млрд, черные металлы - на $ 6,4 млрд, а также жиры и масла животного и растительного происхождения - на $ 4,5 млрд, руд и шлаков - на $ 3,5 млрд.

По структуре импорта в январе-октябре в Украине больше всего было ввезено минеральных топлив, нефти и продуктов ее переработки - на $ 6,35 млрд, оборудование и частей к ядерных реакторов - на $ 4,65 млрд, наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава , а также их частей - на $ 4,4 млрд.

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