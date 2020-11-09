Террористы "ЛНР" заявили, что не позволят открыть КПВВ в Счастье и Золотом 10 ноября

9 ноября, 2020, 16:32

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила о срыве открытия новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе со стороны Российской Федерации

Об этом заявила в Facebook Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

"Украина подготовила к открытию 10 ноября не только КПВВ, но и сервисные центры, в которых все граждане Украины по обе стороны линии соприкосновения смогут получить административные и социальные услуги, юридическую помощь, медицинскую помощь, здесь предусмотрены и отделение банка, и комнаты матери и ребенка. Но только что мы услышали, что российская сторона восстанавливать их работу не собирается. К сожалению. Потому что открытие КПВВ стало бы настоящей заботой о мирных жителях ", - говорится в сообщении.

Украинская делегация отметила, что Украина четко и последовательно выполняет свою часть договоренностей по реализации "Общих согласованных выводов Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года", "чего нельзя сказать о российской стороне".

"Особенно болезненно по нуждам граждан Украины по обе стороны линии разграничения должен ударить срыв открытия КПВВ, запланированный на завтра, 10 ноября", - говорится в сообщении.

В частности, представитель "ЛНР" Ольга Кобцева заявила, что 10 ноября "республика" не будет открывать со своей стороны блокпост "Счастье" и "Золотое".

"Украина изменила переговорную позицию, не согласовав ее с нами. Это идет вразрез с дорожной картой, закрепленной в ходе Минского процесса. В дорожной карте говорится, что автомобильный пункт пропуска - это пропуск автомобилей и грузовых машин. Одновременное открытие пунктов пропуска завтра не произойдет, - сказала Кобцева в эфире Государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК) "ЛНР".

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