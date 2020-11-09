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Espreso.tvОбществоСуд арестовал на 2 месяца чиновников Нацполиции, которые "продавали" должности в ведомстве

Суд арестовал на 2 месяца чиновников Нацполиции, которые "продавали" должности в ведомстве

Пойманным на взятке полицейским суд назначил 2 месяца ареста

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры .

"При процессуальном руководстве Ривненской областной прокуратуры избрана мера пресечения майору полиции и священнику, которых подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах группой лиц (ч.4 ст.190 УК Украины). По решению суда ближайшие 60 суток, до 6 января 2021 года подозреваемые проведут под стражей. Кроме того, суд отстранил полицейского от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводят следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

  • Напомним, 6 ноября СБУ задержало двух сотрудников полиции при получении аванса взятки в размере $25 тыс. От сотрудника Управления патрульной полиции Ривне за назначение его на должность руководителя одного из межрайотделов полиции области

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