Суд арестовал без права на залог мужчину, который убил двоих и ранил восьмерых в Кривом Роге
9 ноября, 2020, 20:57
9 ноября суд избрал подозреваемому в убийстве двух и ранении восьми жителей Кривого Рога меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"Сегодня, 9 ноября, Центрально-Городской районный в г. Кривой Рог суд избрал 29-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.
- Напомним, 7 ноября в Кривом Роге мужчина с ножом бросился на прохожих, погибли два человека, восемь - получили ранения.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал терроризмом нападение вооруженного ножом мужчины на случайных прохожих в Кривом Роге.
- 8 ноября мужчине объявили о подозрение в умышленном убийстве и покушении на убийство
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