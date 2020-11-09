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Espreso.tvОбществоСуд арестовал без права на залог мужчину, который убил двоих и ранил восьмерых в Кривом Роге

Суд арестовал без права на залог мужчину, который убил двоих и ранил восьмерых в Кривом Роге

9 ноября суд избрал подозреваемому в убийстве двух и ранении восьми жителей Кривого Рога меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Сегодня, 9 ноября, Центрально-Городской районный в г. Кривой Рог суд избрал 29-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

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