9 ноября, 2020, 10:01

Премьер-министр Денис Шмыгаль пришел писать радиодиктант по украинскому языку в Национальную библиотеку Украины имени В. И. Вернадского

Об этом сообщила общественный деятель Анжелика Рудницкая в Facebook.

"Денис Шмыгаль, я вас и не узнала бы в маске. Может, и без маски не узнала бы. Если бы не три кордона охраны с проверкой документов", - отметила Рудницкая.

Отметим, что Всеукраинский радиодиктант национального единства проходит в День письменности.