 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоШмыгаль пришел писать радиодиктант по украинскому языку

Шмыгаль пришел писать радиодиктант по украинскому языку


фото: Facebook Анжеліки Рудницької
Премьер-министр Денис Шмыгаль пришел писать радиодиктант по украинскому языку в Национальную библиотеку Украины имени В. И. Вернадского

Об этом сообщила общественный деятель Анжелика Рудницкая в Facebook.

"Денис Шмыгаль, я вас и не узнала бы в маске. Может, и без маски не узнала бы. Если бы не три кордона охраны с проверкой документов", - отметила Рудницкая.

Отметим, что Всеукраинский радиодиктант национального единства проходит в День письменности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 ноября, 2020 понедельник

8 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

9 ноября, 2020 понедельник

8 ноября, 2020 воскресенье

7 ноября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать