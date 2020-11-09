Шмыгаль пришел писать радиодиктант по украинскому языку
9 ноября, 2020, 10:01
Премьер-министр Денис Шмыгаль пришел писать радиодиктант по украинскому языку в Национальную библиотеку Украины имени В. И. Вернадского
Об этом сообщила общественный деятель Анжелика Рудницкая в Facebook.
"Денис Шмыгаль, я вас и не узнала бы в маске. Может, и без маски не узнала бы. Если бы не три кордона охраны с проверкой документов", - отметила Рудницкая.
Отметим, что Всеукраинский радиодиктант национального единства проходит в День письменности.
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