С 9 ноября действует новое карантинное зонирование: в "красной" зоне 13 областных центров

9 ноября, 2020, 07:36

В Украине с 9 ноября вступили в силу новые зоны адаптивного карантина. В "красной" зоне находятся 13 областных центров

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В "красную" зону вошли: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Кропивницкий, Черновцы, Чернигов.

Разрешено продолжения работы общественного транспорта, ТРЦ и магазинов в Ивано-Франковской, Полтавской, Николаевской, Харьковской и Хмельницкой областях, сообщает РБК-Украина .

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешается посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

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