С 9 ноября действует новое карантинное зонирование: в "красной" зоне 13 областных центров
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В "красную" зону вошли: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Кропивницкий, Черновцы, Чернигов.
Разрешено продолжения работы общественного транспорта, ТРЦ и магазинов в Ивано-Франковской, Полтавской, Николаевской, Харьковской и Хмельницкой областях, сообщает РБК-Украина .
В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.
В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешается посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.
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