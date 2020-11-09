Рейтинг препятствий инвестициям в Украину: на первом месте - недоверие к судебной системе

9 ноября, 2020, 16:02

Недоверие к судебной системе возглавило рейтинг препятствий для иностранных инвестиций в Украину

Об этом говорится в исследовании инвестиционной компании Dragon Capital.

"Впервые за пять лет опросов недоверие к судебной системе возглавило анти-рейтинг препятствий для иностранных инвестиций. Широко распространенная коррупция, лидер предыдущих лет, заняла второе место. Эти два препятствия являются важнейшими как для стратегических, так и для портфельных инвесторов", - говорится в исследовании.

Как стратегические, так и портфельные инвесторы считают, что эффективная борьба с коррупцией окажет самое благоприятное влияние на инвестиционный климат. Другими важными факторами станут перезапуск судебной системы и назначение на ключевые позиции реформаторов с высокой репутацией.

Наибольшей угрозой для инвестиционного климата Украины инвесторы назвали дефолт по государственным заимствованиям. Вторую и третью позиции заняли отход от демократических ценностей и изменение геополитического курса. Кроме того, стратегические инвесторы видят угрозу в слишком мягкой бюджетной и монетарной политике, несущей риски для макроэкономической стабильности. Портфельные инвесторы считают неспособность достичь договоренностей с Международным валютным фондом самой существенной угрозой после дефолта.

В то же время отмечается, что потенциальный повторный локдаун окажет умеренное негативное влияние на инвестиционную активность. Таким образом, 47% стратегический инвесторов, которые уже работают в Украине, отметили, что не изменят свои инвестиционные планы, при этом 27% снизят или остановят инвестиции.

В целом, 48% опрошенных иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается, 42% не усматривают существенных изменений, и только 9% видят улучшения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb