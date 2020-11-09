"Овладевать украинским во взрослом возрасте - невероятные эмоции": Зеленский поздравил с Днем письменности и языка

9 ноября, 2020, 13:27

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Овладевать украинским во взрослом возрасте - это невероятные эмоции. Это как впервые в жизни покорить горную вершину и затаить дыхание от красоты вокруг", - отметил Зеленский.

Он отметил, что есть немало граждан, которые по многим причинам не могли и пока не овладели украинским языком.

"Но буллинг, агрессия, принуждение - точно не будут способствовать ее изучению", - написал президент.

Он призвал украинцев сделать полезную вещь и привлечь к украинскому слову больше людей.

"Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта. Влюбите их в украинский язык! Он должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу. С Днем украинской письменности и языка ", - подчеркнул Зеленский.

Я родился в Кривом Роге, в русскоязычной семье. Пошел в школу за шесть лет до обретения Украиной независимости. Я... Опубликовано Владимиром Зеленским Понедельник, 9 ноября 2020 г.

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