"Европейская Солидарность" требует от Зеленского прекратить фальсификации и обеспечить законность при установлении результатов выборов

9 ноября, 2020, 11:54

Партия "Европейская Солидарность" требует от президента Владимира Зеленского прекратить фальсификации и обеспечить законность при установлении результатов выборов

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

"Согласно Избирательному кодексу, результаты выборов должны быть объявлены наипозже 6 ноября. Но в большинстве регионов до сих пор продолжается подсчет. На самом деле затягивание объясняется желанием партии власти и ее сателлитам "дотянуть" свои провальные результаты. Мы фиксировали и имеем информацию от своих членов УИК и ТИК о многочисленных фальсификациях и переписывании протоколов в городах Львове и Тернополе. Там партия "Слуга народа" вообще не попала в горсоветов, но ее пытаются затянуть туда путем "дотягивания через подсчет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что это "не лучше ситуация и в Киевской области, где куратором от Офиса президента близкий к Коломойскому народный депутат Дубинский. Здесь нарушения зафиксированы в целом ряде ОТГ и не подведены итоги ни в областной совет, ни к одной районного совета именно из-за желания "дотянуть результаты".

"Мы все протоколы с мокрыми печатями и обжалуем сфальсифицированы протоколы в судах.Але уже можем констатировать: власть провалила экзамен на способность гарантировать основы демократии - честные выборы. Мы искренне благодарим членам комиссий, которые уже более 14 суток вынуждены работать практически круглосуточно, чтобы противостоять фальсификациям. и предупреждаем власть об опасности, на которую она подвергает тысячи людей в связи с коронавирусом из-за собственных аппетитов и неспособности провести выборы. Мы требуем немедленного объявления результатов и привлечения к ответственности виновных в фальсификациях ", - добавили в заявлении.

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