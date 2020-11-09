"будет иметь негативные последствия для сферы культуры и креативных индустрий": Минкульт не поддерживает карантин "выходного дня"

9 ноября, 2020, 19:47

Министерство культуры и информационной политики не поддерживает инициативу правительства по карантину "выходного дня"

Об этом заявил глава Минкульта Александр Ткаченко в Facebook.

Ткаченко отметил, что такая позиция Минкульта связана с тем, что карантин будет иметь негативные последствия для сферы культуры, креативных индустрий и гостеприимства.

"Сотни тысяч работающего населения Украины оказываются в зоне риска остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существования людей", - отметил министр.

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Кроме того, он указывает на то, что сфера культуры генерирует от 2% до 4% внутреннего валового продукта. Однако, по мнению Ткаченко, закрытие учреждений культуры не поможет сдержать рост заболеваемости COVID-19.

"Учреждения культуры явно не являются эпицентром для распространения вируса. Контролировать соблюдение карантина в учреждениях культуры едва ли не самое простое: поток людей регулируется, рассадка определяется, то, чтобы посетители находились в масках и температурный скрининг - постоянно отслеживается, дезинфицирующие средства всегда в доступе. Поэтому закрывать сферу, которая фактически является образцом для многих отраслей по выполнению санэпидемтребований Минздрава - решение, которое обрекает государство на неизбежные потери", - утверждает чиновник.

Он предполагает, что запрет учреждениям культуры работать в выходные дни сократит их уже невысокие доходы еще на 50%.

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