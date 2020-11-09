"будет иметь негативные последствия для сферы культуры и креативных индустрий": Минкульт не поддерживает карантин "выходного дня"
Об этом заявил глава Минкульта Александр Ткаченко в Facebook.
Ткаченко отметил, что такая позиция Минкульта связана с тем, что карантин будет иметь негативные последствия для сферы культуры, креативных индустрий и гостеприимства.
"Сотни тысяч работающего населения Украины оказываются в зоне риска остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существования людей", - отметил министр.
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Кроме того, он указывает на то, что сфера культуры генерирует от 2% до 4% внутреннего валового продукта. Однако, по мнению Ткаченко, закрытие учреждений культуры не поможет сдержать рост заболеваемости COVID-19.
"Учреждения культуры явно не являются эпицентром для распространения вируса. Контролировать соблюдение карантина в учреждениях культуры едва ли не самое простое: поток людей регулируется, рассадка определяется, то, чтобы посетители находились в масках и температурный скрининг - постоянно отслеживается, дезинфицирующие средства всегда в доступе. Поэтому закрывать сферу, которая фактически является образцом для многих отраслей по выполнению санэпидемтребований Минздрава - решение, которое обрекает государство на неизбежные потери", - утверждает чиновник.
Он предполагает, что запрет учреждениям культуры работать в выходные дни сократит их уже невысокие доходы еще на 50%.
- Напомним, Минздрав инициировал введение карантина "выходного дня" .
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