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Espreso.tvОбществоПредставители ЕС стихами Лины Костенко поздравили украинцев с Днем языка

Представители ЕС стихами Лины Костенко поздравили украинцев с Днем языка

Команда представительства ЕС поздравила украинцев с Днем украинской письменности и языка в стихах Лины Костенко

Ролик размещен в Twitter представительства ЕС в Украине.

"Представительство ЕС приветствует всех украинцев с Днем украинской письменности и языка! Не пропустите видео, в котором наша команда по случаю этого праздника читает на украинском отрывок из стихотворения Лины Костенко", - говорится в сообщении.

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