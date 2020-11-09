Представители ЕС стихами Лины Костенко поздравили украинцев с Днем языка

9 ноября, 2020, 11:15

Команда представительства ЕС поздравила украинцев с Днем украинской письменности и языка в стихах Лины Костенко

Ролик размещен в Twitter представительства ЕС в Украине.

"Представительство ЕС приветствует всех украинцев с Днем украинской письменности и языка! Не пропустите видео, в котором наша команда по случаю этого праздника читает на украинском отрывок из стихотворения Лины Костенко", - говорится в сообщении.