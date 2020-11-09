Представители ЕС стихами Лины Костенко поздравили украинцев с Днем языка
9 ноября, 2020, 11:15
Команда представительства ЕС поздравила украинцев с Днем украинской письменности и языка в стихах Лины Костенко
Ролик размещен в Twitter представительства ЕС в Украине.
"Представительство ЕС приветствует всех украинцев с Днем украинской письменности и языка! Не пропустите видео, в котором наша команда по случаю этого праздника читает на украинском отрывок из стихотворения Лины Костенко", - говорится в сообщении.
Представительство ЕС приветствует всех украинцев с Днем украинской письменности и языка! Не пропустите видео, в котором наша команда по случаю этого праздника читает на украинском отрывок из стихотворения Лины Костенко pic.twitter.com/Gew0wFOzRQ
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-