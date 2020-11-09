Правительство ОАЭ безвозмездно передало Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов на COVID-19

9 ноября, 2020, 14:32

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) передало Украине почти 240 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19

Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По словам Чрезвычайного и Полномочного посла ОАЭ в Украину Салема Ахмеда Аль-Каабе, ОАЭ рассматривает Украину как важного партнера, так и в дальнейшем поддерживать ее в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В свою очередь председатель СБУ Иван Баканов отметил, что эти медицинские тесты будут переданы в регионы Украины для оперативного выявления COVID-19 у населения и надлежащего реагирования на изменения эпидемиологической ситуации.

В пресс-службе напомнили, что в апреле по поручению Президента Владимира Зеленского Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран обеспечила возвращение 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ.

Тем рейсом также была доставлена первая партия гуманитарной помощи Украине от ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с коронавируса. В частности, 15 тыс медицинских халатов, 20 тыс защитных масок, 500 тыс перчаток, 30 тыс пар защитной обуви, 15 тыс комбинезонов и 6 тыс литров дезинфицирующего средства.

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