Последствия пандемии COVID-19 несут риск мировой войны, - генштаб Британии

9 ноября, 2020, 07:17

Последствия пандемии COVID-19 несут риск эскалации локальных конфликтов и начала новой мировой войны

Об этом в интервью Sky News сказал глава Генштаба Великобритании Ник Картер, сообщает Liga.

Он пояснил, что из-за коронакризу растет региональная напряженность и локальные конфликты могут выйти из-под контроля.

"История может не повторяться, но у нее есть ритм. Если мы посмотрим на прошлый век, то перед обеими мировыми войнами, я думаю это бесспорно, была эскалация, которая привела к просчетам. Это вылилось в войну в таком масштабе, которую, надеюсь, мы никогда не увидим снова ", - провел параллель генерал.

Картер считает, что сегодня мир очень "неопределенным и тревожным местом". На уточняющий вопрос, говорит он угрозу новой мировой войны, генерал ответил:

"Я говорю, что есть риск, и мы должны осознавать об этих рисках. И поэтому память важна. Потому что, если вы смотрите на историю, надеюсь, вы выносите урок из этого опыта, что обязательно нужно быть очень осторожным с такими типами региональных конфликтов, которые мы видим сегодня ", - добавил Картер.