Поезд Hyperloop в пределах испытаний впервые перевез двух пассажиров
Об этом сообщила пресс-служба Virgin Hyperloop.
Согласно сообщению, в пустыне Невады прошли первые успешные испытания перевозки людей в поезде Hyperloop.
По словам Ричарда Брэнсона, основателя Virgin Group, последние несколько лет команда компании работала над внедрением инновационной технологии в жизнь.
"Сегодняшним успешным испытанием мы показали, что дух инноваций действительно изменит образ жизни, работы и путешествий людей в последующие годы", - цитирует пресс-служба слова Брэнсона.
Отмечается, что испытания произошло на тестовом 500-метровом треке DevLoop в штате Невада недалеко от Лас-Вегаса. Первыми двумя пассажирами поезда стали соучредитель компании Джош Гигель и глава подразделения обслуживания пассажиров Сара Лучиан.
По информации компании, новый поезд XP-2, на котором происходили испытания, был адаптирован с учетом безопасности и комфорта пассажиров. В отличие от обычной модели, которая больше и рассчитана на 28 пассажиров, этот двухместный поезд был построен чтобы показать, что пассажиры действительно могут безопасно путешествовать на Hyperloop.
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