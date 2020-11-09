Подполковник ВСУ Николов заявил о срыве руководством Украины операции по освобождению пленных из застенков "ДНР"

9 ноября, 2020, 17:13

Подполковник ВСУ Михаил Николов заявил, что руководство Украины сорвало операцию Главного управления разведки по штурму тюрьмы в оккупированном Донецке и освобождению удерживаемых там украинцев

Рассказ Николова обнародовал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По словам Николова, операцию должна была провести группа, которую задержал на подконтрольной территории спецназ СБУ, при этом в Киеве во время задержания командира группы спецслужбисты открыли огонь по его автомобилю. Кроме того, против участников военной операции открыли уголовные дела.

"То, что я расскажу, было одним из важнейших государственных секретов Украины. Мне больно говорить, но после того, как кто-то из руководителей Украины провалил нашу операцию, после того, как в нашего командира стреляли сотрудники СБУ, после того, как против меня и моих товарищей СБУ возбудила уголовное дело - мы вынуждены для своей защиты сказать часть информации о нашей операции и требовать справедливости", - сказал Николов.

По словам военного, его группа должна была штурмовать тюрьму террористов "ДНР" и освободить оттуда украинцев.

"Наша задача - взять штурмом места содержания военнопленных в Донецке. Мы готовились спасать украинских пленных из самых страшных мест на Донбассе и наказать их палачей... В декабре 2018 года была создана боевая группа. Мы провели длительную и всестороннюю многомесячную подготовку к операции, ее санкционировал лично президент Украины, в то время - президент Порошенко. Затем об операции проинформировали президента Зеленского, подготовка продолжалась, и никто не говорил "стоп". Дело в том, что у нас были все основания рассчитывать на успех. Я входил только в одну из групп, знаю, что были и другие, которые отрабатывали свои объекты. Кроме того, могу только догадываться, сколько всего людей было задействовано", - рассказал Николов.

Военный также сообщил подробности подготовки к спецоперации.

"Мы получали всю необходимую информацию о нашем объекте. Свежие фото- и видеоматериалы. Наш объект был построен в виде макета, на котором отрабатывались различные ситуации, мероприятие, работа, эвакуация. Знаю о том, что одна из групп, нелегально проникала в реальное место предварительного заключения на территории подконтрольной Украине, схожее с объектом в оккупированном Донецке. Главное, на нашей стороне была абсолютная внезапность - никто ничего подобного не проводил в Донецке, при этом была обеспечена абсолютная секретность. Были отобраны мотивированные люди, которые проверены на войне и во многих экстремальных операциях. Тренировки были качественные и очень тяжелые, мы были обеспечены всем необходимым вооружением и экипировкой для успешного выполнения задания, государство вложило большие ресурсы в наше обеспечение. И вот, наконец, мы достигли готовности. Мы понимали, что что как только Россия снова заведет переговоры в тупик, в руках украинского руководства должен быть самый последний козырь - наша операция. Мы не сомневались, что людей надо спасать, что это наш долг - не просто наш лично, это долг народа Украины", - сказал Николов.

Однако, по словам Николова, вместо штурма тюрьмы "ДНР" 8 июля состоялся штурм тренировочного лагеря военных.

"Штурмовали нас, наш секретный базовый лагерь в Донецкой области. И просто в результате удачи обошлось без жертв, все решали доли секунды. В Киеве на Позняках была предпринята попытка задержания командира нашей группы, позывной "Швед". Сотрудники контрразведки почему-то открыли огонь по машине "Шведа" прямо среди жилых домов, просто чудом никто не пострадал. Зачем? "Швед" обвиняется россиянами в организации успешных ликвидаций известных главарей террористов на Донбассе. Его можно было спокойно вызвать на встречу в СБУ, где он бывал много раз, и он бы и так дал все необходимые показания. Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения. Я ответственно заявляю, что СБУ в курсе целей нашей операции еще с августа 2019 года ", - отметил Николов.

Военный прямо обвинил в срыве операции по освобождению пленных руководство государства, однако не назвал конкретных фамилий.

"Вынужден назвать вещи своими именами - операция по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана руководством Украины. Многих людей тем самым лишили, на мой взгляд, каких-либо шансов выйти на свободу. И более того - нас, участников, задержали, нам предъявили обвинения, и мы теперь проходим по обвинению в нарушении законов Украины. Уголовные дела возбуждены против всей группы - и это несмотря на то, что Минобороны подало в СБУ доклад о нас, подтвердило наши полномочия, выдачу нам оружия. Уголовное дело против нас открыто по статьям "терроризм" и "создание организованной преступной группы", - сказал Николов.

По мнению военного, срыв спецоперации лишил пленных "всякой надежды" выйти на волю и раскрыл разведчиков.

"Если у руководства есть замечания по операции, или принимается решение о нецелесообразности ее проведения, разве это делается в виде уголовных дел против собственных сотрудников? Надо высказать замечания, которые требуют исправления или принять решение о прекращении операции. И все. Вместо этого устроили скандал, чтобы максимально засветить всю операцию, чтобы раскрыть личности разведчиков. это предательство, это провал спецоперации, и следует выяснить кому это выгодно. И теперь смотрите, что происходит. Переговоры безрезультатны, люди в плену умирают, их лишают человеческого облика. Риск был большой, но это был риск ради спасения людей, а сейчас их просто бросили без всякой надежды. Операция строилась на риске, но это был прекрасно продуманный риск, это не было самоубийством. Не буду озвучивать детали, но это знает руководство страны", - сказал Николов.

Также военный отметил, что назначенный Владимиром Зеленским глава военной разведки Кирилл Буданов "не проявляет интереса" к указанной информации.

"По какой-то причине он (Буданов, - ред.) не проявляет интереса к нашей работе и к нашей информации. Может быть, действия на Донбассе уже не являются приоритетом, не знаю... Но мне кажется странным, что люди с таким большим боевым опытом, готовые действовать в тылу противника, не интересуют руководство ГУР", - сказал Николов.

Военный также отметил, что несмотря на подтверждение их полномочий министерством обороны СБУ не закрывает уголовные дела.

"У меня возникло впечатление, что цель просто раскрыть операцию и связать нам руки. Это может быть выгодно только врагу. Хотя Минобороны полностью подтвердило наши полномочия, СБУ не закрывает дела. Незаконное владение оружием, участие в преступном сообществе, терроризм. При этом следователи понимают абсурд обвинений - как видите, мы остаемся на свободе. Мы сдали куратору документ прикрытия, которыйнам оформили на период выполнения задач", - сказал Николов.

По словам Николова, спецназу СБУ, который задерживал военных, сказали что они будут задерживать террористов.

"Группе захвата "Альфа" СБУ сказали, что мы террористы. Они не поверили, что мы сотрудники Минобороны. Когда увидели документы и узнали, чем мы занимаемся, то "альфовцы" смеялись:" Как вы можете бесплатно идти в Донецк, мы и за деньги туда не пойдем, страна это не оценит "Если честно, я увидел, что у нас в СБУ есть сепаратисты, которые не собираются воевать с врагом", - сказал Николов.

Военный считает, что в Украине происходит системный слив секретной информации.

"Смотрите на общие черты - как в нашем случае, так и в случае с "вагнеравцами" операции провалены в результате слива и захвата якобы преступников. Якобы никто не виноват. Никто не говорил - "это не сработает, это риск, прекращаем". На самом деле, эта серия провалов, не все из которых еще озвучены, показывают не случайность, а закономерность. Любой контрразведчик может посмотреть на провалы наших спецопераций в 2020 году и увидит, что у них общий почерк. И есть все основания подозревать, что эти провалы были организованы кем-то, кто получил доступ к информации особой важности", - сказал Николов.

Военный заявил о предательстве среди руководства государства и подчеркнул, что требует расследования.

"Операция по штурму тюрьмы в Донецке сорвана в результате предательства в руководстве Украины. Требую расследования и справедливости, почему многих украинцев лишили шанса на спасение, почему против нас СБУ открыла дело? Почему с нас не снимают абсурдные обвинения? Какого уровня люди дают приказы срывать спецоперации и преследовать сотрудников Минобороны? в результате ничего не удается сделать дипломатическим путем, и ничего не делается силовым путем. Полный тупик. Ведь этим подрывается доверие к руководству наших спецслужб. Кто будет тратить время и готовиться к операциям в тылу врага, если можно получить удар в спину? Надеюсь, что наше дело получит публичную оценку, я готов более подробно рассказать обо всем народным депутатам, следователям, прокурорам, прошу прекратить преследование людей, которые внесли свой весомый вклад в оборону Украины, это унизительно в первую очередь для нашего государства", - сказал Николов.

Подполковник ВСУ Михаил Николов: "Операция ГУР МО по штурму тюрьмы в Донецке сорвано в результате предательства в ... Опубликовано Юрием Бутусовым Понедельник, 9 ноября 2020 г.

Напомним, ранее в Беларуси задержали российских наемников, которые воевали против Украины в Донбассе, однако вместо того, чтоб выдать их Украине, белорусские власти выдала задержанных России.

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