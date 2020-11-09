Оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Водяного из гранатомета
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Нарушение произошло в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное. Зафиксировано применение оккупантами подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.
Как отметили в командовании ООС, враждебные выстрелы не представляло угрозы жизни и здоровью защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли.
С начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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