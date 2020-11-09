Оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Водяного из гранатомета

9 ноября, 2020, 08:59

За прошедшие сутки, 8 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Нарушение произошло в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное. Зафиксировано применение оккупантами подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Как отметили в командовании ООС, враждебные выстрелы не представляло угрозы жизни и здоровью защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb