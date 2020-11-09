Официальный курс: гривна значительно укрепилась после длительного падения

9 ноября, 2020, 09:32

На пятницу, 9 ноября, НБУ установил валютный курс на уровне 28,13 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 6 ноября курс составил 28,36 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 9 ноября установлен на уровне 33,42 грн / евро. По состоянию на 6 ноября курс составлял 33,42 грн / евро.

На наличном рынке 9 ноября состояние на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,33, продают - по 28,40 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,20 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,40-29,50 грн / $.

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