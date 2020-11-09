НСЗУ выплатила медучреждениям более 8 млрд грн за лечение пациентов с COVID-19

9 ноября, 2020, 14:21

Национальная служба здоровья Украины с начала года выплатила медицинским учреждениям более 8 млрд грн за лечение пациентов с COVID-19 и подозрением на него

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что сейчас договор с НСЗУ на стационарное лечение пациентов с COVID-19 имеют 429 медицинских учреждения. С апреля по стационарное лечение пациентов с COVID-19 Нацслужбы здоровья выплатила более 4,5 млрд грн. Всего Служба выплатила 8 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19 и подозрением на него.

Отмечается, что к лечению пациентов с коронавируса в больницах привлечены почти 44 тыс. Медиков. В определенных для госпитализации медучреждениях есть 3424 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Кроме того, по информации НСЗУ, к медпомощи пациентам с коронавируса привлечены 25 центров экстренной медицинской помощи. С апреля им было выплачено более 3 млрд грн. 950 медучреждений, в которых мобильные бригады, получили более 251 млн грн.

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