Не выявили РНК: в Полтаве аннулировали результаты 1,5 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19
9 ноября, 2020, 18:54
В Полтаве аннулировали результаты ПЦР-тестирование для 1 500 пациентов, поскольку не обнаружили рибонуклеиновой кислоты
Об этом заявила руководитель департамента здравоохранения Полтавского горсовета Виктория Лоза, передает местное издание Кременчугская газета.
Она сообщила, что ПЦР-тесты вернула в Полтаву киевская лаборатория, с которой было начато сотрудничество. Там сказали, что в тестах не обнаружена рибонуклеиновая кислота (РНК).
"Не говорю уже о себестоимости пробирок и до сих пор не понимаю, как мы будем это исправлять. Люди не получат свои результаты", - отметила Лоза.
- Напомним, по состоянию на утро понедельника, 9 ноября, в Украине в течение суток выявлено 8 687 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
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