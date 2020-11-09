Не выявили РНК: в Полтаве аннулировали результаты 1,5 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19

9 ноября, 2020, 18:54

В Полтаве аннулировали результаты ПЦР-тестирование для 1 500 пациентов, поскольку не обнаружили рибонуклеиновой кислоты

Об этом заявила руководитель департамента здравоохранения Полтавского горсовета Виктория Лоза, передает местное издание Кременчугская газета.

Она сообщила, что ПЦР-тесты вернула в Полтаву киевская лаборатория, с которой было начато сотрудничество. Там сказали, что в тестах не обнаружена рибонуклеиновая кислота (РНК).

"Не говорю уже о себестоимости пробирок и до сих пор не понимаю, как мы будем это исправлять. Люди не получат свои результаты", - отметила Лоза.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 9 ноября, в Украине в течение суток выявлено 8 687 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb