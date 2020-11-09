 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНе выявили РНК: в Полтаве аннулировали результаты 1,5 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19

Не выявили РНК: в Полтаве аннулировали результаты 1,5 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19

В Полтаве аннулировали результаты ПЦР-тестирование для 1 500 пациентов, поскольку не обнаружили рибонуклеиновой кислоты

Об этом заявила руководитель департамента здравоохранения Полтавского горсовета Виктория Лоза, передает местное издание Кременчугская газета.

Она сообщила, что ПЦР-тесты вернула в Полтаву киевская лаборатория, с которой было начато сотрудничество. Там сказали, что в тестах не обнаружена рибонуклеиновая кислота (РНК).

"Не говорю уже о себестоимости пробирок и до сих пор не понимаю, как мы будем это исправлять. Люди не получат свои результаты", - отметила Лоза.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

9 ноября, 2020 понедельник

8 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать