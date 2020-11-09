На Херсонщине автобус вылетел в кювет, два человека погибли, 10 пострадали

9 ноября, 2020, 10:58

В Херсонской области рейсовый автобус "Садовое-Херсон" во время движения вылетел в кювет и перевернулся

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов.

"Около 7:00 произошло ДТП с участием маршрутного автобуса вблизи с. Садовое г. Херсон, следовавший по маршруту Садовое-Херсон. По предварительным данным, ДТП произошло из-за технической неисправности автомобиля (лопнула шина) ... увы - 2 погибших, 10 пострадавших ", - написал Богданов.

Полиция установила , что 51-летний водитель автобуса "Эталон» не выбрал безопасную скорость, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли две женщины в возрасте 42 и 54 года.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предварительная квалификация - ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет тюрьмы.

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