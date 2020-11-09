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Espreso.tvЭкономикаМировые рынки выросли до максимума на фоне новостей об эффективной вакцине от COVID-19

Мировые рынки выросли до максимума на фоне новостей об эффективной вакцине от COVID-19


фото: reuters
Мировые рынки выросли до максимума после новостей компании Pfizer о более чем 90-процентной эффективности экспериментальной вакцины против COVID-19

Об этом пишет Reuters.

Так, фьючерсы S&P выросли на 3,78%, соглашения Dow Jones - на 4,69%, Nasdaq 100 E-minis - на 2%.

Отмечается, что аналитики расценили новости Pfizer о вакцине как победу в борьбе с пандемией, которая унесла жизни более миллиона человек и пошатнула мировую экономику.

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