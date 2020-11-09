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Espreso.tvЭкономикаМинздрав планирует распределить на пилотный проект по трансплантации 24 млн грн

Минздрав планирует распределить на пилотный проект по трансплантации 24 млн грн


фото: gettyimages
Министерство охраны здоровья (МОЗ) планирует перераспределить 24 млн грн бюджетных средств до конца года на пилотный проект по трансплантации

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко во время пресс-брифинга, передает Еспресо.TV .

"Учитывая увеличение количества медучреждений, включенных в пилот по трансплантации, и увеличение проведенных трансплантаций, МЗ выступил с инициативой перераспределения средств в 2020 году в сумме 24 млн грн на пилотный проект по трансплантации в рамках этого года", - сказал Иващенко.

По его словам, Минздрав обработал и согласовал меморандум о взаимодействии с благотворительным фондом "Украинский реестр доноров костного мозга" и общественной организации "iDonor". В частности, проект меморандума предусматривает формирование коммуникационной стратегии и взаимодействие для популяризации донорства.

  • Напомним, в конце Верес правительство создал центр, который будет руководить трансплантациями.

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