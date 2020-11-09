Минздрав планирует распределить на пилотный проект по трансплантации 24 млн грн

9 ноября, 2020, 10:54

Министерство охраны здоровья (МОЗ) планирует перераспределить 24 млн грн бюджетных средств до конца года на пилотный проект по трансплантации

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко во время пресс-брифинга, передает Еспресо.TV .

"Учитывая увеличение количества медучреждений, включенных в пилот по трансплантации, и увеличение проведенных трансплантаций, МЗ выступил с инициативой перераспределения средств в 2020 году в сумме 24 млн грн на пилотный проект по трансплантации в рамках этого года", - сказал Иващенко.

По его словам, Минздрав обработал и согласовал меморандум о взаимодействии с благотворительным фондом "Украинский реестр доноров костного мозга" и общественной организации "iDonor". В частности, проект меморандума предусматривает формирование коммуникационной стратегии и взаимодействие для популяризации донорства.

Напомним, в конце Верес правительство создал центр, который будет руководить трансплантациями.

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