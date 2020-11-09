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Espreso.tvСпортЛучший боксер мира заявил о желании стать промоутером

Лучший боксер мира заявил о желании стать промоутером


фото: Getty Images
Мексиканский боксер Сауль Альварес может начать промоутерскую карьеру

Об этом сообщает fightnews.info.

Мексиканец прекратил сотрудничество с промоутерской компанией Golden Boy.

"Это одни из самых важных дней в моей карьере. У нас с Эдди Рейносо возникла идея самим стать промоутерами и начать сотрудничать со всеми другими организаторами боев, чтобы устраивать замечательные вечера и давать болельщикам то, что они заслуживают", - рассказал Альварес.

Сауль Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) и является чемпионом WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Он возглавляет престижный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

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