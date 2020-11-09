Лучший боксер мира заявил о желании стать промоутером
Об этом сообщает fightnews.info.
Мексиканец прекратил сотрудничество с промоутерской компанией Golden Boy.
"Это одни из самых важных дней в моей карьере. У нас с Эдди Рейносо возникла идея самим стать промоутерами и начать сотрудничать со всеми другими организаторами боев, чтобы устраивать замечательные вечера и давать болельщикам то, что они заслуживают", - рассказал Альварес.
Сауль Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) и является чемпионом WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Он возглавляет престижный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
- 3 сентября стало известно, что Сауль Альварес может вернуться на ринг только в следующем году.
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