КСУ отложил рассмотрение закона об обороте сельскохозяйственных земель из-за отсутствия кворума
9 ноября, 2020, 18:38
9 ноября Большая палата КСУ отложила рассмотрение по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве из-за отсутствия кворума на заседании
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда.
Напомним, ранее 4 судьи Конституционного суда, проголосовавших против решения других судей о несоответствии электронного декларирования доходов чиновников положениям Конституции, решили не являться на заседания суда. Их отсутствие приводит к отсутствию кворума и невозможности рассмотрения любых вопросов со стороны КСУ.
Отметим, среди законов, которые сейчас рассматривает Конституционный суд - закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуры и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Из-за отмены криминала за сокрытие доходов украинцев зовут под КСУ на акцию "Проведем судей-предателей в Ростов".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкову на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков".
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Четыре судьи Конституционного суда, голосовавшие против решения о е-декларировании, заявили, что временно не будут участвовать в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений.
- 5 ноября заседание КСУ по рассмотрению закона об обороте сельскохозяйственных земель сорвалось из-за отсутствия кворума
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