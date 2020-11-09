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Espreso.tvОбществоКСУ отложил рассмотрение закона об обороте сельскохозяйственных земель из-за отсутствия кворума

КСУ отложил рассмотрение закона об обороте сельскохозяйственных земель из-за отсутствия кворума

9 ноября Большая палата КСУ отложила рассмотрение по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве из-за отсутствия кворума на заседании

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда.

Напомним, ранее 4 судьи Конституционного суда, проголосовавших против решения других судей о несоответствии электронного декларирования доходов чиновников положениям Конституции, решили не являться на заседания суда. Их отсутствие приводит к отсутствию кворума и невозможности рассмотрения любых вопросов со стороны КСУ.

Отметим, среди законов, которые сейчас рассматривает Конституционный суд - закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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