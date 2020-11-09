Контрразведка схватила одного из руководителей оккупационной администрации РФ при попытке пересечения админкордона с Крымом
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали на пропускном пункте "Каланчак" руководителя так называемого Управления транспорта Республики Крым, причастного к преследованию украинских граждан на временно аннексированном полуострове", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, фигурант "решал" на подконтрольной украинской власти территории личные дела. Установлено, что находясь на "должности", он способствовал незаконным вооруженным формированиям в проведении противоправных действий против украинцев, проживающих в АР Крым.
Во время задержания правоохранители обнаружили у злоумышленника документы с доказательствами незаконной деятельности.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Разоблачение злоумышленника проводилось Главным управлением СБУ в Автономной Республике Крым (с дислокацией в г. Херсон) под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым.
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