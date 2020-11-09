ГБР подтвердило увольнение бывшего адвоката Януковича Бабикова

9 ноября, 2020, 21:05

Первого заместителя председателя Государственного бюро расследований Александра Бабикова уволили 2 ноября

Об этом сообщили в ГБР в комментарии Радио Свобода.

"В соответствии с приказом Государственного бюро расследований от 30.10.2020 года №658-ос полковник Государственного бюро расследований, первый заместитель директора Государственного бюро расследований Бабиков Александр Петрович освобожден от должностей 2 ноября", - говорится в документе.

Какая именно причина увольнения не указано.

Так, среди оснований для увольнения указана статья 15 закона о ГБР, которая перечисляет ограничения для работников Бюро, статья 34 закона о противодействии коррупции, предусматривающая увольнение работника, имеющего конфликт интересов, который не может быть урегулирован.

Также пресс-служба ГБР ссылается на положения о прохождении службы лицами рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований, которые также предусматривают увольнение сотрудника в случае конфликта интересов.

Напомним, ранее в СМИ сообщили, что первого заместителя председателя Государственного бюро расследований Александра Бабикова уволили.

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