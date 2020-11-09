Был спонсором войны на Майдане, - скандальный украинский боксер резко высказался о Байдене

9 ноября, 2020, 14:48

Украинский боксер Иван Редкач резко прокомментировал победу Джо Байдена на выборах президента США

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook боксера.

Боксер не понимает, почему украинцы празднуют победу Джо Байдена на президентских выборах в США.

"Уже 2 дня на улице праздник, празднуют победу Байдена?! Почему люди так счастливы этому президенту? Он же был спонсором войны на Майдане у нас в Украине, также уволил нашего судью", - написал Иван Редкач.

Напомним, 7 ноября ведущие американские СМИ сообщили, что кандидат от Демократической партии Джо Байден победил на президентских выборах в США .

В ответ действующий президент США Дональд Трамп заявил, что о победе Джо Байдена на выборах в Соединенных Штатах говорить рано .

Кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что победил на президентских выборах в США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb