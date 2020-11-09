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Espreso.tvСпортБыл спонсором войны на Майдане, - скандальный украинский боксер резко высказался о Байдене

Был спонсором войны на Майдане, - скандальный украинский боксер резко высказался о Байдене


фото: Getty Images
Украинский боксер Иван Редкач резко прокомментировал победу Джо Байдена на выборах президента США

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook боксера.

Боксер не понимает, почему украинцы празднуют победу Джо Байдена на президентских выборах в США.

"Уже 2 дня на улице праздник, празднуют победу Байдена?! Почему люди так счастливы этому президенту? Он же был спонсором войны на Майдане у нас в Украине, также уволил нашего судью", - написал Иван Редкач.

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