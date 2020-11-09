Бланки "опроса" Зеленского нашли на помойке, в партии "слуг" назвали найденные экземпляры "лишними"

9 ноября, 2020, 16:47

7 ноября политический обозреватель Андрей Смолий опубликовал фотографии из заброшенного помещения, где находились кипы бумаги, среди которых четко былои видны анкеты "опроса Зеленского". В партии открестились от анкеты официальным заявлением

Об этом говорится в официальном заявлении партии "Слуга народа".

Напомним, 7 ноября Андрей Смолий обнародовал фото из заброшенного помещения, где находились стопки бланков с так называемым опросом президента Владимира Зеленского.

"Этот хлам просто выбросили на помойку. Так же как до сих пор нет окончательных результатов фейкового "опроса", который требовался лишь чтобы легитимизировать "хотелки" определенных олигархов и кремлевских сил. Просто стоит уже всем понять, что Зеленскому и его власти безразлично мнение абсолютного большинства украинцев", - прокомментировал фото Смолий.

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В партии "Слуга народа" заявили, что анкеты Зеленского "не были бланками строгой отчетности", а их печать "осуществлялась с запасом".

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"Возможно, на "сенсационных" фотографиях в Facebook имеем именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты из этого опроса. Среди кучи каких-то квитанций и писем из учетных журналов, других листов бумаги видим несколько бланков, действительно похожих на анкеты. Это могут быть поврежденные бланки или вообще напечатанные кем-то копии анкет. Никаких печатей или отметок на них не видно. Такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере", - говорится в заявлении партии.

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В то же время, в партии "СН" призвали всех медийщиков и "особенно тех, которые уже неоднократно попадались на распространении фейков", стать более ответственными.

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В партии власти подчеркнули, что окончательные результаты исследования "5 вопросов от Зеленского" уже подсчитаны. И будут представлены в ближайшее время - после обнародования официальных результатов местных выборов.