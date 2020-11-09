Беременные, роженицы и онкобольные будут получать медпомощь, несмотря на карантин, - МЗ

9 ноября, 2020, 23:13

Несмотря на запрет плановых операций и госпитализаций, медпомощь будут оказывать беременным, роженицам и новорожденным, а также онкобольным

Об этом сообщает Минздрав, передает "Интерфакс-Украина" .

Так, постановление Кабмина №641 об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий запрещает плановые мероприятия по госпитализации, кроме медпомощи в случае осложненного течения беременности и родов, медпомощи беременным, роженицам и новорожденным, медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями .

Кроме того, запрет не распространяется на предоставление паллиативной медпомощи в стационарных условиях, срочной госпитализации и медпомощь в случае, если ее перенос или отсрочки повлечет риск для жизни или здоровья, а также на плановую медпомощь учреждениям здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения ими санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что с 9 ноября в Украине запрещены все плановые операции и госпитализации .

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