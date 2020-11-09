 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАренда жомовой ямы нардепом Кивой: НАПК прекратило проверку из-за решения КСУ

Аренда жомовой ямы нардепом Кивой: НАПК прекратило проверку из-за решения КСУ

НАПК завершило проверку электронной декларации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, который указал в документе несуществующую жомовую яму, приносившую ему миллионные дохиоды

Об этом сообщает Совет общественного контроля НАБУ.

"Благодаря решению КСУ проверка декларации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы прекращена, а результаты работы не будут обнародованы", - отметили в РГП НАБУ.

В Совете общественного контроля отметили, что их члены ранее обращались к НАПК с просьбой проверить декларацию народного депутата Ильи Кивы. Орган начал проверку в середине августа и наработал определенные результаты, о чем председатель НАПК Александр Новиков рассказал журналистам.

"Из-за решения Конституционного Суда такая проверка была остановлена и проводиться больше не будет. То есть вся работа по этому делу нивелирована. Наверное, вы уже догадались, но мы все равно скажем: Кива был одним из депутатов, которые подписывали скандальное представление в КСУ", - подчеркнули в РГК.

  • Напомним, в расследовании проекта "Наши деньги" журналисты сообщили, что Кива получил 1,2 млн дохода от жомовой ямы, живет в незадекларированной квартире и ездит в машине, записанной в декларации на брата с ложными номерами.
  • Как выяснили журналисты, яма - поросший бурьяном участок без признаков деятельности.
  • Сам Кива опроверг информацию и опубликовал видео с действующим предприятием, которое ему принадлежит.
  • Позже руководитель проекта Бигус выехал по указанному адресу в село Заводское Полтавской области и нашел "предприятие", о котором говорил Кива. Им оказался поросший бурьяном пустырь с кучей металлолома.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

9 ноября, 2020 понедельник

8 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать