Аренда жомовой ямы нардепом Кивой: НАПК прекратило проверку из-за решения КСУ
Об этом сообщает Совет общественного контроля НАБУ.
"Благодаря решению КСУ проверка декларации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы прекращена, а результаты работы не будут обнародованы", - отметили в РГП НАБУ.
В Совете общественного контроля отметили, что их члены ранее обращались к НАПК с просьбой проверить декларацию народного депутата Ильи Кивы. Орган начал проверку в середине августа и наработал определенные результаты, о чем председатель НАПК Александр Новиков рассказал журналистам.
"Из-за решения Конституционного Суда такая проверка была остановлена и проводиться больше не будет. То есть вся работа по этому делу нивелирована. Наверное, вы уже догадались, но мы все равно скажем: Кива был одним из депутатов, которые подписывали скандальное представление в КСУ", - подчеркнули в РГК.
- Напомним, в расследовании проекта "Наши деньги" журналисты сообщили, что Кива получил 1,2 млн дохода от жомовой ямы, живет в незадекларированной квартире и ездит в машине, записанной в декларации на брата с ложными номерами.
- Как выяснили журналисты, яма - поросший бурьяном участок без признаков деятельности.
- Сам Кива опроверг информацию и опубликовал видео с действующим предприятием, которое ему принадлежит.
- Позже руководитель проекта Бигус выехал по указанному адресу в село Заводское Полтавской области и нашел "предприятие", о котором говорил Кива. Им оказался поросший бурьяном пустырь с кучей металлолома.
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