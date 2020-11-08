Заявление Львовской организации партии "Европейская Солидарность"

8 ноября, 2020, 17:45

С момента объявления результатов выборов во Львовский городской совет власть Зеленского никак не может смириться с поражением "Слуг народа", которые не получили мандатов во Львовском городском совете

Очередной шаг, которым пытаются изменить волеизъявление львовян - попытка обжаловать выборы в суде. В частности, во Львовский окружной административный суд был подан иск с требованием отменить решение Львовского территориальной избирательной комиссии об установлении результатов выборов во Львовский городской совет и обязать комиссию провести пересчет голосов. Судебное заседание состоится 8 ноября в воскресенье.

"Слуги народа" на этих выборах не получили достаточного количества голосов, чтобы иметь свое представительство во Львовском городском совете. Львовяне дали четкую и однозначную оценку деятельности "зеленой" власти. Поэтому попытки обжаловать выборы в суде мы расцениваем как сознательную политку власти по дестабилизации ситуации в городе и месть львовянам за их позицию.

Партия "Европейская Солидарность" предостерегает "зеленую" власть от попытки отменить результаты выборов в горсовет Львова. Мы готовы к отстаиванию позиции львовян в судах и защите волеизъявления жителей города. Времена фальсификаций и судебного блокирования результатов выборов давно прошли и мы не позволим их вернуть ни одной власти.

Настоятельно призываем власти уважать выбор львовян и не провоцировать напряжение и противостояние.