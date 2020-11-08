В Тбилиси полиция разгоняет митингующих из-под ЦИК, в ход пошли слезоточивый газ и водометы

8 ноября, 2020, 20:54

В столице Грузии полиция с помощью водометов и слезоточивого газа разгоняет митинг оппозиции под Центральной избирательной комиссией

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Полиция применила водометы против демонстрантов, требующих проведения новых парламентских выборов у здания ЦИК Грузии.

Спецсредства были применены без предупреждения, когда демонстранты приблизилась к забору возле ЦИК. С сотрудниками МВД у них произошла словесная перепалка.

На месте мобилизовано беспрецедентное число патрульных полицейских и спецназначенцев. Протестующие не оставляют попыток прорваться в здание ЦИК.

По данным телеканала "Рустави-2", по меньшей мере трое участников акции пострадали.

9 ноября в Грузии вступают в силу жесткие правила карантина, в частности запрет на пребывание на улице с 22:00 до 5:00. Лидеры оппозиции уже заявили, что новые правила ввели для борьбы с антиправительственными протестами.

Напомним, 8 ноября в Тбилиси тысячи сторонников оппозиции протестуют против официальных результатов парламентских выборов.

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