В Тбилиси полиция разгоняет митингующих из-под ЦИК, в ход пошли слезоточивый газ и водометы
Об этом сообщает Эхо Кавказа.
Полиция применила водометы против демонстрантов, требующих проведения новых парламентских выборов у здания ЦИК Грузии.
Спецсредства были применены без предупреждения, когда демонстранты приблизилась к забору возле ЦИК. С сотрудниками МВД у них произошла словесная перепалка.
На месте мобилизовано беспрецедентное число патрульных полицейских и спецназначенцев. Протестующие не оставляют попыток прорваться в здание ЦИК.
По данным телеканала "Рустави-2", по меньшей мере трое участников акции пострадали.
9 ноября в Грузии вступают в силу жесткие правила карантина, в частности запрет на пребывание на улице с 22:00 до 5:00. Лидеры оппозиции уже заявили, что новые правила ввели для борьбы с антиправительственными протестами.
- Напомним, 8 ноября в Тбилиси тысячи сторонников оппозиции протестуют против официальных результатов парламентских выборов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-