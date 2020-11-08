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Espreso.tvМирВ Тбилиси полиция разгоняет митингующих из-под ЦИК, в ход пошли слезоточивый газ и водометы

В Тбилиси полиция разгоняет митингующих из-под ЦИК, в ход пошли слезоточивый газ и водометы


фото: ekhokavkaza.com
В столице Грузии полиция с помощью водометов и слезоточивого газа разгоняет митинг оппозиции под Центральной избирательной комиссией

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Полиция применила водометы против демонстрантов, требующих проведения новых парламентских выборов у здания ЦИК Грузии.

Спецсредства были применены без предупреждения, когда демонстранты приблизилась к забору возле ЦИК. С сотрудниками МВД у них произошла словесная перепалка.

На месте мобилизовано беспрецедентное число патрульных полицейских и спецназначенцев. Протестующие не оставляют попыток прорваться в здание ЦИК.

По данным телеканала "Рустави-2", по меньшей мере трое участников акции пострадали.

9 ноября в Грузии вступают в силу жесткие правила карантина, в частности запрет на пребывание на улице с 22:00 до 5:00. Лидеры оппозиции уже заявили, что новые правила ввели для борьбы с антиправительственными протестами.

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