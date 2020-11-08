В штабе ООС сообщили, что 8 ноября на фронте сохранялась тишина
8 ноября, 2020, 19:07
8 ноября на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая нарушения перемирия
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала текущих суток, 8 ноября, на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 2 гектара территории и передано на уничтожение 54 взрывоопасных предмета.
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