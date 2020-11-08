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Espreso.tvМирВ ОАЭ разрешили употреблять алкоголь и совместно жить парам без заключения брака

В ОАЭ разрешили употреблять алкоголь и совместно жить парам без заключения брака


фото: thenationalnews.com
В Объединенных Арабских Эмиратах внесли изменения в законодательство, которыми разрешили употреблять алкоголь и жить вместе парам без заключения брака

Об этом сообщает National .

Впервые в истории ОАЭ законным стало совместное проживание пар, не состоящих в браке. Ранее незаконным считалось даже совместное проживание разнополых людей в одном доме, если они не были родственниками, хоть преследования по этой статье и были редкостью.

Также поправки коснулись употреблении алкоголя. Так, граждан ОАЭ больше не будут штрафовать за распитие спиртных напитков и хранение алкоголя без лицензии.

Кроме этого, в ОАЭ декриминализировали самоубийство и попытки суицида. Правоохранители теперь будут оказывать психологическую поддержку гражданам. При этом доведение до самоубийства по-прежнему карается законом.

Одни из самых существенных поправок касаются развода и раздела имущества. Теперь при разводе иностранных пар, проживающих в ОАЭ, будут применяться законы государства, в котором они заключали брак. Ранее применялись законы ОАЭ, основанные на шариате.

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