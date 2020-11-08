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Espreso.tvМирВ Минске силовики и "титушки" разогнали "Марш народовластия", задержано более 450 человек

В Минске силовики и "титушки" разогнали "Марш народовластия", задержано более 450 человек


фото: spring96.org
В столице Беларуси разогнали очередную акцию протеста против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, задержано более 450 человек

Об этом сообщает TUT.by .

8 ноября в столице Беларуси продолжаются протесты против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Люди вышли на "Марш народовластия".

Милиция провела массовые задержания участников акции протеста и случайных прохожих. В Минске наблюдались перебои в работе интернета и мобильной связи, были закрыты несколько станций метро.

Задержание в Минске начались в 12:00. Людей на улицах, кроме силовиков хватали неизвестные в балаклавах с дубинками. По состоянию на 17:00 сообщалось о 454-х задержанных.

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