В Киеве заминировали станцию метро "Крещатик"

8 ноября, 2020, 21:01

В столичную полицию поступило анонимное сообщение о заминировании станции метро "Крещатик"

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

На линию 102 оперативному дежурному позвонил неизвестный и сообщил о заминировании станции метро "Крещатик".

Вход на станцию закрыт, проводится эвакуация людей. Работают кинологи и взрывотехническая служба.

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