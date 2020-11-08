В Киеве заминировали станцию метро "Крещатик"
8 ноября, 2020, 21:01
В столичную полицию поступило анонимное сообщение о заминировании станции метро "Крещатик"
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
На линию 102 оперативному дежурному позвонил неизвестный и сообщил о заминировании станции метро "Крещатик".
Вход на станцию закрыт, проводится эвакуация людей. Работают кинологи и взрывотехническая служба.
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