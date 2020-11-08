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Espreso.tvКриминалВ Киеве заминировали станцию метро "Крещатик"

В Киеве заминировали станцию метро "Крещатик"


фото: Укрінформ
В столичную полицию поступило анонимное сообщение о заминировании станции метро "Крещатик"

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

На линию 102 оперативному дежурному позвонил неизвестный и сообщил о заминировании станции метро "Крещатик".

Вход на станцию закрыт, проводится эвакуация людей. Работают кинологи и взрывотехническая служба.

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